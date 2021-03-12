نادية الجندي تكشف سبب انفصالها عن عماد حمدي





كشفت النجمة نادية الجندي زواجها من الفنان عماد حمدي، مشيرة إلى أنها رأت فيه صورة والدها، ولم تنظر له يوما أن يكون سببا فى وصولها للفن.





وأكدت الجندى خلال لقائها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أن لديها موهبة كبيرة والدليل على ذلك أنها لم تقدم أدوارها المهمة إلا بعدما تركت عماد حمدي.





وأشارت إلى أنه بسبب فارق السن بينهما كان يغار عليها ويحبها حب امتلاك وذلك تسبب فى الكثير من المشاكل بسبب الغيرة ورفضه ترشيحها فى الأدوار.



