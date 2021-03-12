نادية الجندي: هذا ما استفدته من عماد حمدي





كشفت الفنانة نادية الجندي، قصة زواجها من النجم عماد حمدي، قائلة: "والدتى رفضا فى البداية زواجى من عماد حمدى ولكنى هددتهما بأننى سأتزوجه رغما عنهما، فاضطرا أن يوافقا وحينها قال لى أبى إننى ما زلت فى فترة الربيع وهو فى فترة الخريف فحسبوها بواقعية".





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة المذاع على قناة "Dmc" ولكن برغم كل ذلك استفدت من خبراته فى الحياة واحترامه للفن والتزامه.





وأشارت: "وفي فترة من فترات زواجنا افتتحت محل أزياء وهو فيلا نادية فأنا كنت أحب الأزياء وبالصدفة فى إحدى المرات كنت أمر من شارع قصر النيل وكان هناك افتتاح محل أحذية واقترحوا علىّ أن أفتح معهم أزياء ومن هنا بدأ المشروع".







