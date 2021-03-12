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محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:54 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التنسيق مع اللواء رافت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية لسرعة التعامل مع تداعيات المنزل المنهار وكلف محافظ الدقهلية رؤساء ونواب حي غرب المنصورة وحي شرق المنصورة ومركز ومدينة المنصورة بالمتابعة على الطبيعة للأعمال التي تتم بشأن رفع الأنقاض للمنزل المنهار والبحث عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وتم استخراج جثة المواطنة الوحيدة ضحية الحادث السيدة المواطنة مارسيل كامل جرجس، وتبلغ من العمر 80 عاما، وذلك بحضور القيادات الأمنية، وهم: اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية واللواء سيد سلطان، نائب مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد المهدي مدير الدفاع والحماية المدنية، واللواء محمد عاطف مأمور قسم أول المنصورة، والدكتورة ولاء عبدالفتاح، عضو مجلس النواب.

يذكر أن المنزل المذكور قد صدر له قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1126 لسنة 2018 بإضافة العقار المذكور بشارع عبد الحميد -شارع عوضين -شارع حمدى من حسين بك والذي هو ملك المواطن هاني ألفونس غالي ضمن المباني والمنشآت ذات التراث المعماري المتميز بمحافظة الدقهلية، وبالتالي لم يصدر له قرار إزالة بعد.

ويتابع محافظ الدقهلية أعمال كافة الأجهزة المعنية (الحماية المدنية - الإسعاف - النجدة -المرور - شركة الكهرباء- شركه المياة-الصحة - الغاز) والتي انتقلت على الفور لموقع العقار المنهار، وتم عمل كردون أمني حول العقار المنهار.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية فنية لمراجعة العقارات بالمنطقة المذكورة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائية واتخاذ ما يلزم بشأنها فورا.
محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار
محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار
محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار
محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار
محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار
محافظ الدقهلية يتابع تطورات العقار المنهار

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