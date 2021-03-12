مسؤولة بالبنك الدولي: الاقتصاد المصري أظهر قوته ومرونته خلال جائحة كورونا

قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارينا ويس، إن الاقتصاد المصري أظهر خلال العام الماضي أنه قوي ومرن في مواجهة فيروس كورونا.





وأكدت "ماريا" في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الخميس، أن أداء الحكومة المصرية في أزمة جائحة كورونا إيجابي ومتميز.





وأشارت المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى أن مصر حققت تطورات كبيرة بالتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا، موضحة أن هناك 6 مليارات دولار استثمارات بمصر في عدة قطاعات.





وأضافت، أن سوق العمل يتغير بشكل سريع ويجب تنمية مهارات الخريجين لتواكب التغييرات الحالية، لافتة إلى أن هناك خطوات للعمل على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات.





وتوقعت "ويس"، أن يشهد عام 2021 نموا أسرع عن العام السابق، مضيفة أن الاقتصاد المصري شهد تقدما جيدا من خلال التركيز على التنمية المستدامة، وهناك تعاونًا مستمرًا بين البنك الدولي والحكومة المصرية.



