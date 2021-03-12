نادية الجندي: حفرت الصخر حتى وصلت إلى النجومية

كشفت الفنانة نادية الجندي عن الصعوبات التى واجهتها فى مشوارها الفني، حيث قالت "الفن رحلة شاقة جدا ولم يستطع أحد أن يخوضها سوى من يعشق الفن بجنون، وكل شيء فى الدنيا بالتأكيد له ثمن فإن أردت الشهرة والاستمرارية وحب الناس فهذا ثمنه كبير".



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة المذاع على قناة Dmc ،"فلم تصبح نجما فى يوم وليلة ومن يظهر بسرعة سينتهى بسرعة بالتأكيد، وأنا مشوارى كان صعبا أكثر من كل نجمات جيلي، ولم يحفر أحد فى الصخر مثلى".



وأضافت نادية الجندى: "قدمت العديد من الشخصيات التى لم تشبه شخصيتى أبدا مثل الشخصيات الشعبية، فأنا تربيت فى أسرة أستقراطية وفى مدارس فرنساوى وقدمت (نعمة الله) و(شوق) وأحبهما الناس وهذا هو النجاح، ونادية الجندى أتعبتنى جدا ولكن عندما أرى حب الناس أنسي كل التعب".



