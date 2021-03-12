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"البنك الدولي": لم نشترط رفع أسعار تذاكر القطارات في مصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:31 ص
مارينا ويس
مارينا ويس
شيماء حسن
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كشفت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، تفاصيل موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم الأمان وانتظام المواعيد في السكك الحديدية.

وقالت "ماريا" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن هناك 1.5 مليون مصري يستخدمون السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يركز على الأمان والسلامة وزيادة التنافسية.

وأضافت  المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "تعاونا ودعمنا السلطات المصرية لمدة 6 أشهر حتى نقر ونعتمد ونعتقد أنه كان تعاون مهم جدا ونحن سعداء بدعمنا للحكومة، لا توجد أي شروط للموافقة على قرض البنك الدولي".

وتابعت: "لم نضع أي شروط لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ولكن نركز على السلامة والأمان".

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