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التعادل الإيجابي يحسم مباراة سلافيا براج ورينجرز بالدوري الأوروبي

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:30 ص
سلافيا
سلافيا
وكالات
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انتهت مباراة رينجرز الاسكتلندي مع مضيفه سلافيا براج التشيكي بالتعادل 1 / 1، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وتقدم سلافيا عن طريق نيكولاي ستانسيو في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك فيليب هيلاندير التعادل لرينجرز في الدقيقة 36.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 18 من آذار / مارس الجاري، في العاصمة الاسكتلندية جلاسجو.


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