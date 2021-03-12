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بعد رحيل باتشيكو.. الزمالك يغري "نبيه" للانضمام إلى جهاز كارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:31 ص
اسامة نبيه
اسامة نبيه
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، أخر التطورات بشأن التفاوض مع أسامة نبيه المدير الفني لنادي زد، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : أسامة نبية اشترط بعض الشروط للموافقة على عرض الزمالك، ولكن طلب عقد جلسة عقب انتهاء مباراة فريقه المقرر لها غدا.

وأضاف : "اسامة نبية طلب من إبراهيم عبدالله تأجيل المفاوضات للغد، حيث أنه يرتبط بمباراة هامة مع فريق زد أمام نادي بورتو الساعة الثالثة عصراً".

وأتم المصدر ذاته : أن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة الثلاثية بالزمالك وعد أسامة نبية أنه سيكون  مدربا عام بالإضافة لمنصب مدير الكرة بالزمالك.

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