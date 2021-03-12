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نادية الجندي: أعشق الرقص لكني لم افكر في احترافه

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت النجمة نادية الجندي، عن حبها الشديد للرقص، عن حبها الشديد للرقص ولكنها لم أفكر فى احتراف الرقص يوما وكنت أرى نفسي نجمة استعراضية شاملة".

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة المذاع على قناة Dmc،  إن نجوى إبراهيم، كانت صديقتها، مضيفة: "كنت غاوية فن فأتذكر أننا كنا نذهب في الفسحة وكانت تعزف الموسيقى وأنا أرقص ومن هنا بدأت صدقاتنا".

وعن كتابة قصة حياتها قالت فكرت فى ذلك وأنا حياتى مكشوفة للناس وأحب أن تقدم قصة حياتى كمسلسل ولا أرى حاليا أحد من الممكن أن يقدم دور نادية الجندى".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls وتم الاعلان مؤخرا عن احتمالية عمل جزءا ثاني منه.

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