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هبة السويدي: 500 ألف حالة ضحية للحرائق سنويا في مصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إن مصر بها 500 ألف حالة ضحية حريق سنويا، و60% من هذه الحالات أطفال وسيدات.

وأشارت "هبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الحرق حادث خطير، والجميع معرض له، معلقة: "الموضوع مش هزار"، مشددة على اهمية إتخاذ إجراءات مشددة مع المصانع المخالف لإجراءات السلامة.

وأضافت أن علاج مصابي الحروق يصل لملايين الجنيهات، فضلا على أنه يتحول لشخص ذو إعاقة تعرقل حياته.

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