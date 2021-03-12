Advertisements

خالد عكاشة: السياسة المصرية أثبتت جدارتها (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:46 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي.

وقال "عكاشة" في حواره عبر سكايب ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن السياسة والرؤية المصرية عبر السنوات الثمانية أثبتت جدارة ولفتت لها الانتباه بقوة.

وأشار إلى أن البوصلة المصرية تتعامل مع الإقليم والعالم وبرؤى ذات اهتمام وتحظى بقدر كبير من التقدير من الدول الأوروبية التي سارعت بالعمل مع الجانب المصري وفي مقدمتها فرنسا.

وأكد أن مصر دولة رؤيتها الإستراتيجية واضحة، وساهمت في صنع حالة من الاستقرار والأمن والاتزان الاستراتيجي في المنطقة، وهو ما صرح به رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي.

وتابع: "الجهد المصري المبذول مثل احد ركائز الاتزان الاستراتيجي على صعيد الملف الليبي وكانت هذه الجهود سبب في وصول ليبيا إلى ما وصلت إليه وانتقال المشهد السياسي إلى حكومة جديدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الاستخبارات الفرنسية

أخبار تهمك

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتواصل مع نجمه السابق بعد رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نادية الجندي تكشف سبب انفصالها عن عماد حمدي

منذ ساعة و نصف

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 10 ساعة

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوافق على أول طلب من إدارة الزمالك

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: الجهد المصري في القضية الليبية لقي إشادة من الجميع

احتيال.. فيلم وثائقي يكشف عنف جماعة الإخوان الإرهابية

خبير أمني يكشف مفاجأة عن تنظيم أنصار بيت المقدس

خبير أمني: مصر ضربت إمكانيات التنظيمات الإرهابية في 2019

خالد عكاشة: الضربة الإيرانية كشفت أن طهران "نمر من ورق"

خبير: الأمن جاهز لكسر شوكة الإرهاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

12:45 ص

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

11:28 م

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين