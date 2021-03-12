خالد عكاشة: السياسة المصرية أثبتت جدارتها (فيديو)

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي.





وقال "عكاشة" في حواره عبر سكايب ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن السياسة والرؤية المصرية عبر السنوات الثمانية أثبتت جدارة ولفتت لها الانتباه بقوة.





وأشار إلى أن البوصلة المصرية تتعامل مع الإقليم والعالم وبرؤى ذات اهتمام وتحظى بقدر كبير من التقدير من الدول الأوروبية التي سارعت بالعمل مع الجانب المصري وفي مقدمتها فرنسا.





وأكد أن مصر دولة رؤيتها الإستراتيجية واضحة، وساهمت في صنع حالة من الاستقرار والأمن والاتزان الاستراتيجي في المنطقة، وهو ما صرح به رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي.



