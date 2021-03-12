تعليقات الجمهور على أغنية "النسيان" الجديدة لمحمد محسن





طرح المطرب محمد محسن، كليب أغنيته الجديدة "النسيان"، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد المالكى، ألحان وتوزيع وميكس خالد عز، مدير تصوير عمر صلاح، إخراج حسام حامد.





وتقول كلمات الأغنية: "النسيان مش بسهولة وأصعب حاجة على الإنسان.. النسيان عايز قوة قلب وصبر على الأحزان، لما حياتك فجأة بتفضى.. وتكملها ولازم ترضى.. وترجع نفسك لزمان.. وأنا عشان أنساك يا حبيبى.. لازم أبطّل أقول يا حبيبى، وأتعامل مع نفسى كأنك حلم وفُقت.. لازم أشيلك من جوايا وأعتبرك مشهد فى رواية.. يمكن فعلاً يجى اليوم وأنساك بالوقت.. كل مكان رُوحته معاك دلوقتى خلاص ما بقاش يتراح.. حتى كمان مش بتكلم عنك ثانية عشان أرتاح.. عمرى ما بسأل عنك مرة.. ولا بعرف أخبار من بره.. أملى خلاص فى رجوعك راح".





وعلق البعض: "أستاذ الطرب في مصر بجد عاش يا محسن والله صوتك روعة"، "عظمه يا محسن والله من افضل الاصوات ومن اكثر الفنانين ابداعا في الاداء وفي الصوتهتفضل من احسن الأصوات الي بسمعها ف حياتي حرفيا ".





يذكر أن آخر أعمال محمد محسن فيديو كليب "أهلا بيك"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف، إخراج بتول عرفة، وشاركت الفنانة هبة مجدى زوجها محمد محسن الظهور والتى أضافت على العمل أجواء رائعة ومميزة.







