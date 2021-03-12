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عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "من يؤمن بنظرية الخلافة ولا يحب الوطن ولا المواطنة هو عدوك السياسي".

وأضاف "إن هناك فرق بين من يختلف في السياسات ومن يختلف في المنهج، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بالإفراج عن عدد من السجناء والمختلفين والمعارضين مع سياسات الدولة.

وتابع "هل مشروعات الدولة وقفت او اتشلت لما الدولة أفرجت عن المختلفين معها أو المعارضين لسياساتها، مش عارف ليه الانزعاج من عودة خالد يوسف إلى مصر، مش عايز أقولكوا مين اللي اتصل بيه أول ما نزل".

واستطرد "واخضكوا ليه، الرئيس السيسي اتصل بيه يعزيه في وفاة شقيقه، وقاله عايز أشوفك قريب، يعني الدولة مستعدة لحوار وقبول واختلاف، يعني الدولة لن تنهار لو شاب كتب تويتة أو عارض في حاجة".

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