كارتيرون يوافق على أول طلب من إدارة الزمالك





أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون بدلًا من البرتغالي جايمي باتشيكو والذي تم إبلاغه رسميًا بالرحيل عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن أسامة نبيه سيتولى منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم مع باتريس كارتيرون.





وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، :"الزمالك اتفق مع أسامة نبيه على كل التفاصيل".





وأشار إلى أن باتريس كارتيرون وافق على تواجد أسامة نبيه وتم تشكيل باقي أفراد الجهاز المعاون.





وواصل :"كارتيرون سيتقاضى 120 ألف دولار شهريا والعقد سيكون لمدة موسم ونصف موسم".



