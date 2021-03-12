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تفاصيل افتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة في الإسكندرية (فيديو)
الجمعة 12/مارس/2021 - 07:05 ص
كساب أحمد
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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل افتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية في الإسكندرية، موضحا: "هذا المركز هو الوحيد على مستوى الدولة المصرية المتكامل الذي يضم خلية دفن هندسية لدفن المخلفات الخطرة بعد المعالجة من خلال عدد 2 محرقة".
وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن المخالفات الخطر هي المخلفات الزراعية التي تحتوي على مبيدات أو مخلفات المستشفيات، أو المخالفات التي يصدر عنها شعائعات".
ولفت إلى أن خلية الدفن التي نفذت بالناصرية عملاقة، وتحتوي على العديد من طبقات الحماية، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بإعداد مدافن مماثلة في السويس، والوجه القبلي في صعيد مصر.
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