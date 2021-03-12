Advertisements

تفاصيل افتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة في الإسكندرية (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:05 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
Advertisements
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل افتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية في الإسكندرية، موضحا: "هذا المركز هو الوحيد على مستوى الدولة المصرية المتكامل الذي يضم خلية دفن هندسية لدفن المخلفات الخطرة بعد المعالجة من خلال عدد 2 محرقة".

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن المخالفات الخطر هي المخلفات الزراعية التي تحتوي على مبيدات أو مخلفات المستشفيات، أو المخالفات التي يصدر عنها شعائعات".

ولفت إلى أن خلية الدفن التي نفذت بالناصرية عملاقة، وتحتوي على العديد من طبقات الحماية، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بإعداد مدافن مماثلة في السويس، والوجه القبلي في صعيد مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ ساعتين

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: إنشاء 25 مدفن صحي آمن للمخلفات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

وزير البيئة: تخصيص خلية لدفن مخلفات القرى المعزولة بسبب كورونا

وزيرة البيئة تتفقد عددا من المواقع بمحافظة الإسكندرية للتأكد من التزامها بالاشتراطات

افتتاح "أكبر خلية دفن في مصر".. تعرف على التفاصيل الكاملة

وزيرة البيئة عقب افتتاح أكبر خلية دفن في مصر: سنفتتح خلايا جديدة على مستوى الجمهورية

عقب افتتاح أكبر خلية دفن.. وزير التنمية: الرئيس وجه بالاهتمام بمنظومة المخلفات الخطرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين