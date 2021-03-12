مدحت صالح يكشف قصة تحوله من مقريء قرآن إلى مطرب





كشف الفنان مدحت صالح عن قصة تحوله من المقرئ محمد محمود صالح إلى المطرب مدحت صالح، حيث قال " تغيير مع الزمن ولكن نفس البداية التي بدأتها والجو العام الذى تربيت فيه وأنا طفل ما زلت محتفظا به، وما زلت بحب اسم محمد وما زلت أعتز به جدا أكتر من مدحت".





وتابع مدحت صالح في تصريحات تليفزيونية أنه يعتبر "مدحت" مرحلة من مراحل التغيير فى الحياة، إلا أن الأصل والتركيبة ما زلت محتفظا بها حتى الآن، موضحاً: "حتى لما كنت في البداية مقرئ قرآن كنت بغنى برضه ولكن أنواع من الغناء غير التي أقدمها الآن ولكنه في النهاية موسيقى وغناء ومحتفظ بالحالتين".



يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.