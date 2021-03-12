يوسف الحسيني: لا يوجد التزام بالمواعيد في مصر إلا في المشروعات القومية (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لا يوجد التزام بالمواعيد في مصر إلا في المشروعات لقومية التي تنفذها الدولة، أما على المستوى الفردي فلا يوجد أي التزام، معقبًا: "معدل إنتاج الموظف في يوم العمل كان يُقدر بـ27 دقيقة من اجمالي الـ8 ساعات، وارتفاع مؤخرًا ولكنه لم يصل لـ50% من عدد ساعات العمل، وهذا شيء مؤلم للغاية".





وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي بداية لعصر جديد في مصر، معقبًا: "مدام انتصار لو قمعت البامية في العاصمة االإدارية هتترفد، ودا مش هيكون في العاصمة بس، دا اللي هيكون في كل مصر".



