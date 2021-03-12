الوداد يتعادل أمام المغرب التطواني ويفرط في اعتلاء صدارة الدوري

فرط الوداد البيضاوي في فرصة الانفراد بصدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع مضيفه المغرب التطواني مساء الخميس في المرحلة التاسعة للمسابقة.





وبقي الوداد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الرجاء (حامل اللقب)، الذي يتواجد على القمة بنفس الرصيد، ولكن الوداد مازال يمتلك مباراة مؤجلة.





كما رفع المغرب التطواني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر.





وفرط الوداد في تقدمه بهدفين نظيفين حملا توقيع التنزاني سايمون مسوفا وأيوب الكعبي في الدقيقتين 13 و17 على الترتيب، بعدما استقبل هدفين لأصحاب الأرض عن طريق هشام الخلوة ومحمد كمال في الدقيقتين 34 و36، ليوقف المغرب التطواني سلسلة انتصارات الوداد، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.



