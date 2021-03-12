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"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، عن سبب ضعف الاقبال على التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر والعالم، قائلًا: "أي شيء جديد يثير الخوف، وهذا ما يفسر ضعف الاقبال".

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، ان الأمل الوحيد لانتهاء وباء كورونا يكمن في توفير دواء لفيروس كورونا أو توفر اللقاح، مشيرًا إلى أن العالم إلى الآن لم يصل إلى إعداد دواء لكورونا، ولكن هناك برتوكولات دوائية لزيادة نسبة الشفاء، لذلك الأمل الوحيد في العودة إلى الحياة الطبيعية هو تناول اللقاح.

وأشار إلى أن مصر عندما تعاقدت على الحصول على لقاح، بحثت اولًا عن الأمان، والفاعلية، لافتًا إلى أن الشعب المصري عليه أن يعي بأن اللقاحات المتوفرة فعالة وآمنة، ولا توجد أي وفيات نتيجة تناول اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر.

وأضاف أنه حصل على لقاح كورونا، متابعًا: "كنت خايف وانا باخد اللقاح، انا بشر وبخاف، لكن خوفي من الإصابة كانت أكبر، وكنت واثق بأن اللقاح لا يؤدي إلى الوفاة أو أي أعراض كبيرة".

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