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مدحت صالح: أخاف من التمثيل لأنه مسؤولية كبيرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف المطرب مدحت صالح عن علاقته بمجال التمثيل، حيث أنه يعتبر نفسه ضيفاً على التمثيل، معبراً عن ذلك قائلاً: "أنا مطرب وسأظل مطربا، ولكن الفنان ممكن يجرب كل شيء سواء سينما أو تليفزيون أو مسرح، ولكن أدخل عليهم وأنا مطرب".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا أنكر أنى أخاف من التمثيل جداً لأنه مسئولية كبيرة على الممثل، وأرى أن التوظيف الصحيح هو أهم شيء، كما أرى أن الدنيا تغيرت كثيراً عن زمان مع التطور التكونولوجى".

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف

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