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إسماعيل يوسف مديرًا فنيًا لزد بعد رحيل أسامة نبيه للزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:30 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إسماعيل يوسف سيتولى المسئولية الفنية لفريق زد في الفترة المقبلة خلفا لأسامة نبيه 

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، :"إسماعيل سيكون سيكون هو المسئول الأول عن قيادة الفريق".

وأشار إلى أسامة نبيه سيتواجد في منصب المدرب العام لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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زد رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اسماعيل يوسف اخبار الرياضة

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