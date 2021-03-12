آخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن آخر تطورات مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ألغى جلسة من أجل مناقشة انتقال نجله للعيش في العاصمة الفرنسية باريس.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه كان من المُقرر عقد هذا الاجتماع في بونتا كانا بجمهورية الدومنيكان داخل منزل المطرب خوليو إجليسياس.





وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن خورخي ميسي كان سيحضر هذا الاجتماع الذي كان سيناقش إذا كان سيعيش ميسي في باريس وليس الإنضمام إلى باريس سان جيرمان.





وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه تم إلغاء تلك الجلسة لأنه عقب فوز لابورتا في انتخابات البرسا الأخيرة فإن خيار الاستماع إلى برشلونة أصبح جاهزا ولم يكن هذا الخيار موجودًا من قبل.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنه مهما حدث فإن ميسي في حالة إذا قرر الاستمرار في برشلونة فإنه سيكون حتى صيف 2023 وبعدها سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.





ولفتت الإذاعة الإسبانية أن فرصة استمرار ميسي في صفوف النادي الكتالوني حاليًا هي بنسبة 50%.



