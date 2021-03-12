Advertisements

آخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:33 ص
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن آخر تطورات مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ألغى جلسة من أجل مناقشة انتقال نجله للعيش في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه كان من المُقرر عقد هذا الاجتماع في بونتا كانا بجمهورية الدومنيكان داخل منزل المطرب خوليو إجليسياس.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن خورخي ميسي كان سيحضر هذا الاجتماع الذي كان سيناقش إذا كان سيعيش ميسي في باريس وليس الإنضمام إلى باريس سان جيرمان.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه تم إلغاء تلك الجلسة لأنه عقب فوز لابورتا في انتخابات البرسا الأخيرة فإن خيار الاستماع إلى برشلونة أصبح جاهزا ولم يكن هذا الخيار موجودًا من قبل.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنه مهما حدث فإن ميسي في حالة إذا قرر الاستمرار في برشلونة فإنه سيكون حتى صيف 2023 وبعدها سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ولفتت الإذاعة الإسبانية أن فرصة استمرار ميسي في صفوف النادي الكتالوني حاليًا هي بنسبة 50%.

أخبار تهمك

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

هبة السويدي بعد اشتعال مصنع العبور توجه نصائح للتعامل مع الحرائق

منذ ساعة و 26 دقيقة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 12 ساعة

شاهدت رؤية موتها ورحلت بسبب خطأ طبي.. ما لا تعرفه عن سعاد نصر في ذكرة وفاتها

منذ ساعة الا ربع

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 18 ساعة

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يوافق على أول طلب من إدارة الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

12:45 ص

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

03:32 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين