شاهدت رؤية موتها ورحلت بسبب خطأ طبي.. ما لا تعرفه عن سعاد نصر في ذكرة وفاتها













تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة سعاد نصر، وهي كوميديانة من الدرجة الأولى فقد أسعدت الملايين بأعمالها الفنية المميزة، سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما.وكان لوفاتھا قصة غریبة فقد بدأت بروایة غریبة، فبعد وفاة الفنانة سعاد نصر صرح أحد الشیوخ وھو مفسر للأحلام أن الراحلة اتصلت به یوم 26 دیسمبر من عام 2005 في العاشرة مساء لتستشیره في رؤیة شاھدتھا.وقالت له إنھا شاھدت "شبشبھا" وھو "حذاء للقدم" یسقط منھا ثم رأت والدھا المتوفي یرجعه الیھا ثم اصطحبھا إلى غرفة ضیقة وجلست معه لمدة سبعة أیام، وقالت له یا أبي أرید توسیع ھذه الغرفة.وقال لھا إن الحذاء یرمز للسیر فإذا سقط فإن ذلك یعني الوقوع في ورطة أو مصیبة عاجلة، أما الغرفة الضیقة فھي قبرھا والأیام السبعة اكتمال الأسبوع أو العام وصولاً لـ2007.وتابع "إن توسعة القبر أو الغرفة الضیقة بالتوبة إلى الله والندم، وقد ردت الراحلة على الشیخ قائلة: "أنا ناویة أغیر مسار حیاتي، وأبدأ حیاة جدیدة لأنني أحب القرآن والرسول".وفي الیوم التالي دخلت المستشفى، والكلام على مسؤولیة الشیخ، وأكدت أن زوجة أخیھا ھویدا، وابنتھا فیروز شاھدتان على ھذه الواقعة.وكانت تعاني سعاد نصر، من الوزن الزائد قلیلاً في آخر أعمالھا الفنیة، فقررت الخضوع لعملیة "شفط دھون"، في إحدى مستشفیات القاھرة، ولكنھا أدت إلى دخولھا في غیبوبة تامة لمدة عام، بعد إعطاءھا جرعة مخدر أودت بحیاتھا وتوفیت في 5 ینایر 2007.