Advertisements

شاهدت رؤية موتها ورحلت بسبب خطأ طبي.. ما لا تعرفه عن سعاد نصر في ذكرة وفاتها

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة سعاد نصر، وهي كوميديانة من الدرجة الأولى فقد أسعدت الملايين بأعمالها الفنية المميزة، سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما.

وكان لوفاتھا قصة غریبة فقد بدأت بروایة غریبة، فبعد وفاة الفنانة سعاد نصر صرح أحد الشیوخ وھو مفسر للأحلام أن الراحلة اتصلت به یوم 26 دیسمبر من عام 2005 في العاشرة مساء لتستشیره في رؤیة شاھدتھا.

وقالت له إنھا شاھدت "شبشبھا" وھو "حذاء للقدم" یسقط منھا ثم رأت والدھا المتوفي یرجعه الیھا ثم اصطحبھا إلى غرفة ضیقة وجلست معه لمدة سبعة أیام، وقالت له یا أبي أرید توسیع ھذه الغرفة.

وقال لھا إن الحذاء یرمز للسیر فإذا سقط فإن ذلك یعني الوقوع في ورطة أو مصیبة عاجلة، أما الغرفة الضیقة فھي قبرھا والأیام السبعة اكتمال الأسبوع أو العام وصولاً لـ2007.

وتابع "إن توسعة القبر أو الغرفة الضیقة بالتوبة إلى الله والندم، وقد ردت الراحلة على الشیخ قائلة: "أنا ناویة أغیر مسار حیاتي، وأبدأ حیاة جدیدة لأنني أحب القرآن والرسول".

وفي الیوم التالي دخلت المستشفى، والكلام على مسؤولیة الشیخ، وأكدت أن زوجة أخیھا ھویدا، وابنتھا فیروز شاھدتان على ھذه الواقعة.

وكانت تعاني سعاد نصر، من الوزن الزائد قلیلاً في آخر أعمالھا الفنیة، فقررت الخضوع لعملیة "شفط دھون"، في إحدى مستشفیات القاھرة، ولكنھا أدت إلى دخولھا في غیبوبة تامة لمدة عام، بعد إعطاءھا جرعة مخدر أودت بحیاتھا وتوفیت في 5 ینایر 2007.


أخبار تهمك

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 12 ساعة

شاهدت رؤية موتها ورحلت بسبب خطأ طبي.. ما لا تعرفه عن سعاد نصر في ذكرة وفاتها

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

هبة السويدي بعد اشتعال مصنع العبور توجه نصائح للتعامل مع الحرائق

منذ ساعة و 26 دقيقة

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يوافق على أول طلب من إدارة الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

12:45 ص

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

03:32 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين