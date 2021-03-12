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فى ذكرى رحيلها.. تعرف على وصية سعاد نصر قبل وفاتها

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة سعاد نصر، وهي كوميديانة من الدرجة الأولى فقد أسعدت الملايين بأعمالها الفنية المميزة، سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما.

وفي عام 2017 أي بعد 10 سنوات على وفاتھا، كشف المھندس محمد عبدالمنعم زوج سعاد نصر إنھا استیقظت من غیبوبتھا لمدة 5 دقائق وتحدثت إلیه، وأبلغته وصیتھا.

وقال إنھا طلبت منه أن یدفنھا بسرعة، وأن یبقى أھلھا لمدة ساعة كاملة أمام قبرھا للدعاء لھا بالرحمة، وأضافت: "اللھم توفني مع الأبرار"، لتدخل بعد ذلك في غیبوبتھا الأخیرة قبل وفاتھا".

جدیر بالذكر أن الفنانة توفت بسبب خطأ طبي، كما أن المحكمة قضت بالحكم 3 سنوات علي الدكتور المتسبب في وفاة الفنانة وتم استئناف الحكم وخفف لسنة مع إیقاف التنفیذ.

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