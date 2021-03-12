نجم الزمالك السابق يفتح النار على الإدارة بعد رحيل باتشيكو

عبر وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن استيائه من قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتوجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأشار القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أنه يرفض رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في التوقيت الحالي.





وشدد القباني على أن باتشيكو يسير في الدوري المصري، بخطى ثابتة، فضلًا عن تصدر الفريق لجدول ترتيب المسابقة، موضحاً أن المدير الفني البرتغالي لديه بعض الأخطاء، إلا أنها كانت من الممكن حلها، بعمل جلسة معه لتصحيح الأخطاء.





جدير بالذكر أن الزمالك فاز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الخميس.





وأعلن نادي الزمالك عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، قيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدير الفني البرتغالي.