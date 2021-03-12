أهالي عقارات بير أم سلطان وعزبة النصر يستلمون تعويضاتهم

أعلن اللواء أحمد جودة رئيس البساتين، أنه تم تسليم اليوم تعويضات لأصحاب العقارات التي تتم إزالتها بمنطقة بير أم سلطان وعزبة النصر.





وأكد "جودة" أنه تم تسليم التعويضات بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب العقارات وتوفير مساكن بديلة أمنه لهم.





يذكر أن الأجهزة التنفيذية بحي البساتين تواصل إزالة عقارات بير أم سلطان وعزبة النصر، لتوسعة الطريق الدائري.





وفي سياق آخر، تسعى محافظة القاهرة، للحفاظ على تراثها ومناطقها الأثرية، من خلال تطوير شوارعها ورفع كفاءتها، والتي تتمثل في مسار آل البيت الذي يقع بالمنطقة الجنوبية للعاصمة.

ونستعرض بكم في النقاط التالية أهم التطويرات التي تتم بمسار آل البيت:

- مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة.

- يمر على مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر.

- سيتم تطوير مزارات آل البيت بشارع الخليفة.

- تطوير المزارات يتم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

- إنهاء معوقات الصرف الصحي بشارع الأشراف.

- تطوير متنزه الخليفة التراثي.

- حل كل مشكلة تتعلق بخطوط المياه والكهرباء.