بالزي المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







وشاركت سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أحدث جلسة تصوير لها من الرياض.



وتألقت بالزي المغربي، وسط أجواء الصحراء والغروب، وارتدت قناعا على وجهها يبرز جمال عيونها، وزي أسود مطرز بالفضي، وارتدت عقدا من نفس الطراز العربي.



فى سياق آخر، تُشارك الفنانة سمية الخشاب، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، حيث يُعيد هذا المسلسل «سمية» مرة أخرى للدراما بعد غياب دام 3 سنوات، فكان آخر أعمالها مسلسل «بالحلال» عام 2017، وشارك معها في بطولة المسلسل منة فضالي، وبعدها شاركت في المسرح بمسرحية «يا تصيب يا تخيب».