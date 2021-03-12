أبو الدهب يتوقع تشكيل الزمالك أمام الترجي وينتقد عودة كارتيرون

علق محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، على قرار عودة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وأكد أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناة Ten، أن عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد رحيله في وقت سابق بطريقة غير لائقة، أمر غير مفهوم ولا يليق بالقلعة البيضاء.





فيما توقع تشكيل الزمالك في مواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن الأبيض سيدخل اللقاء بنفس التشكيل الذي ظهر به بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري العام.





وأشار إلى أنه يتوقع أن يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون، بثلاثي وسط الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور، في التشكيل الأساسي للفريق، بالإضافة إلى الإعتماد على يوسف أوباما في مركز رأس الحربة الصريح.



