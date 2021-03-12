البيت الأبيض: بايدن سيتخذ إجراءات جديدة بشأن أزمة كورونا

قال البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يطلب البدء في تطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة، بدءا الأول من مايو المقبل.



