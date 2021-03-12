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البيت الأبيض: بايدن سيتخذ إجراءات جديدة بشأن أزمة كورونا
الجمعة 12/مارس/2021 - 02:35 ص
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قال البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يطلب البدء في تطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة، بدءا الأول من مايو المقبل.
وأشارت إلى أن بايدن سيعلن نية إدارته السماح بتجمعات خلال عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، وسيطلب نشر نحو 4 آلاف جندي للمساعدة في حملات التطعيم ضد كورونا.
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