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تعرف على تشكيلة الأسبوع المثالية في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:37 ص
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيلة المثالية لمباريات الثلاثاء والأربعاء في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر آرنولد (ليفربول)، أوزان كاباك (ليفربول)، ناثانيل فيليبس (ليفربول)، فابينيو (ليفربول).

- في خط الوسط: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو)، محمد صلاح (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول).

- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، يوسف النصيري (إشبيلية).

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رياضة تشكيلة الاسبوع في اوروبا اخبار الرياضة

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