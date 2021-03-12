تعرف على تشكيلة الأسبوع المثالية في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيلة المثالية لمباريات الثلاثاء والأربعاء في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة على النحو التالي:





- في حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).





- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر آرنولد (ليفربول)، أوزان كاباك (ليفربول)، ناثانيل فيليبس (ليفربول)، فابينيو (ليفربول).





- في خط الوسط: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو)، محمد صلاح (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول).





- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، يوسف النصيري (إشبيلية).



