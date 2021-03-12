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تعرف على تشكيلة الأسبوع المثالية في دوري أبطال أوروبا
الجمعة 12/مارس/2021 - 02:37 ص
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيلة المثالية لمباريات الثلاثاء والأربعاء في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
- في حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).
- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر آرنولد (ليفربول)، أوزان كاباك (ليفربول)، ناثانيل فيليبس (ليفربول)، فابينيو (ليفربول).
- في خط الوسط: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو)، محمد صلاح (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول).
- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، يوسف النصيري (إشبيلية).
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