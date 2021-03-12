أعلن علاء عبد العال المدير الفني لأسوان قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة سموحة في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم.





وجاءت قائمة أسوان لمواجهة سموحة اليوم على النحو التالي:





محمود شبانة، فادي طلعت، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، سيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة.





ويمتلك نادي أسوان في رصيده 17 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر بالدوري الممتاز.

الجبلاوي، أحمد سالم صافي، محمد جابر، أحمد خالد، محمد أسامة، إيمانويل ايجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، عمر رضوان، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي،عمرو ناصر، أحمد بلية، عمر الداحي،