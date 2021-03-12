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نجم المنتخب السابق: حظوظ الأهلي في تخطي مجموعات دوري الأبطال أكبر من الزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:04 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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تحدث محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، عن فرص القلعة الحمراء والزمالك، في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمارة في تصريحات لبرنامج  البريمـو الذي يذاع عبر قناة Ten، أن حظوظ الأهلي في تخطى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أكبر من الزمالك.

وقال عمارة، "الأهلي يمتلك 4 نقاط ومبارياته المتبقية نظريًا أسهل من مباريات الزمالك، لذا أرى أن فرصة الأحمر في التأهل هي الأكبر، ولكن بشرط تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب ثم المريخ السوداني، وأخيرًا أمام سيمبا في القاهرة".

فيما أشار إلى أن نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا لن يتكرر بسبب موقف الزمالك في المجموعة الرابعة، وحصوله على نقطتين فقط من اول ثلاث مباريات وهو ما يصعب من مهمة الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الثمانية.

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محمد عمارة رياضة دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي

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