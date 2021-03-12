رقم مميز لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على لايبزيج الألماني بعد الفوز عليه إيابا بهدفين دون رد، ليعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وسجل صلاح هدف اللقاء الأول في الدقيقة 70، عندما هيأ له البرتغالي ديوغو جوتا الكرة، ليتلاعب بمدافع لايبزيغ قبل أن يسدد الكرة في شباك الفريق الألماني.





ورفع اللاعب البالغ 28 عاما عدد أهدافه هذا الموسم بقميص "الريدز" في جميع المسابقات إلى 25 هدفا، بواقع 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، 5 أهداف بدوري أبطال أوروبا وهدفان في كأس الاتحاد الإنجليزي.





ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، تصدر صلاح ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا.





وتأهل ليفربول بهذه النتيجة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية، بعدما أنهى مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب ذاته "بوشكاش أرينا" في بودابست، بالنتيجة ذاتها.



