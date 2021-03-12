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نجم الزمالك السابق يكشف عن أكثر ما يميز كارتيرون
الجمعة 12/مارس/2021 - 03:35 ص
محمد جمال
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كشف وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون يجيد في المباريات الكبيرة.
وأعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك خلال الموسم الحالي خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.
وأوضح وليد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو عليه علامات استفهام كبيرة في إدارة العديد من المباريات.
وأشار إلى أن كارتيرون فشل في قيادة الزمالك في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي بسبب ضياع أكثر من مباراة سهلة.
وواصل :"الأهم هو الفوز ببطولة الدوري وأوافق على الخسارة من الأهلي في الدورين ونفوز بالدوري في نهاية الأمر".
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