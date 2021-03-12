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نجم الزمالك السابق يكشف عن أكثر ما يميز كارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:35 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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كشف وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون يجيد في المباريات الكبيرة.

وأعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك خلال الموسم الحالي خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأوضح وليد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو عليه علامات استفهام كبيرة في إدارة العديد من المباريات.

وأشار إلى أن كارتيرون فشل في قيادة الزمالك في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي بسبب ضياع أكثر من مباراة سهلة.

وواصل :"الأهم هو الفوز ببطولة الدوري وأوافق على الخسارة من الأهلي في الدورين ونفوز بالدوري في نهاية الأمر".

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