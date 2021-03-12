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تفاصيل إخلاء عقارين بمساكن أطلس بحلوان لخطورتهما الداهمة
الجمعة 12/مارس/2021 - 04:44 ص
إسماعيل منطاوي
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أخلت أجهزة محافظة القاهرة، عقارين آيلين للسقوط بمساكن أطلس بحى حلوان، من السكان، نظرا لخطورتهما الداهمة، وذلك بحضور قوة أمنية.
وأكدت محافظة القاهرة، أن العقارين مكونين من خمس طوابق وعملية الإخلاء جاءت بعد ظهور تصدعات وشروخ أثر هبوط أرضى، وذلك بحضور اللواء إيهاب عرفه، مدير مرافق القاهرة.
وأوضحت محافظة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة فنية من مهندسى الحي لمعاينة العقارين، واعداد تقرير فنى بحالتهما الإنشائية للبت فى قرار ترميمهما من عدمه.
وأشارت محافظة القاهرة، إلى أنه تمت عملية الإخلاء بحضور، المقدم إسلام عماد نائب مأمور قسم شرطة حلوان، بموقع بلوكات 11و13 ، وقام الأهالى بالسكن لدى ذويهم لحين صدور تقرير اللجنة الهندسية.
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