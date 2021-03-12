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وكيل كارتيرون يكشف مفاجأة قبل العودة لتدريب الزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:09 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
محمد جمال
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أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك خلال الموسم الحالي خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون أن الأخير يقدر ويحترم جماهير الزمالك كثيرًا.

وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن جماهير الزمالك لها مكانة خاصة لدى كارتيرون وهو ما جعله لا يتردد في العودة لتدريب الفريق.

وأشار إلى أن ما تردد حول تلقيه بعض العروض في الفترة الأخيرة كان عار تمامًا من الصحة.


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