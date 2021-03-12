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وكيل كارتيرون يكشف مفاجأة قبل العودة لتدريب الزمالك
الجمعة 12/مارس/2021 - 04:09 ص
محمد جمال
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أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك خلال الموسم الحالي خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.
وأكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون أن الأخير يقدر ويحترم جماهير الزمالك كثيرًا.
وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن جماهير الزمالك لها مكانة خاصة لدى كارتيرون وهو ما جعله لا يتردد في العودة لتدريب الفريق.
وأشار إلى أن ما تردد حول تلقيه بعض العروض في الفترة الأخيرة كان عار تمامًا من الصحة.
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