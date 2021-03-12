بايدن: الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا هي هزيمة كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تسير في الطريق الصحيح، وسوف تتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا: الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا واقتصادنا يتمثل في هزيمة كورونا.





وأضاف "بايدن"، في كلمة له حول تداعيات جائحة فيروس كورونا، بمناسبة مرور عام على بدء الاغلاق، أنه يجب هزيمة فيروس كورونا قبل العودة لحياتنا الطبيعية، ونتواصل مع مصنعي اللقاحات لتوفير ملايين الجرعات لتطعيم الأميركيين، وسننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأميركيين، وأدعو الولايات الأميركية لبدء تلقيح جميع البالغين بداية من مايو المقبل".



