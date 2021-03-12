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بايدن: الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا هي هزيمة كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:17 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تسير في الطريق الصحيح، وسوف تتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا: الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا واقتصادنا يتمثل في هزيمة كورونا.

وأضاف "بايدن"، في كلمة له حول تداعيات جائحة فيروس كورونا، بمناسبة مرور عام على بدء الاغلاق، أنه يجب هزيمة فيروس كورونا قبل العودة لحياتنا الطبيعية، ونتواصل مع مصنعي اللقاحات لتوفير ملايين الجرعات لتطعيم الأميركيين، وسننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأميركيين، وأدعو الولايات الأميركية لبدء تلقيح جميع البالغين بداية من مايو المقبل".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نعمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح، وقد نسمح بتجمعات خلال عيد الاستقلال في 4 يوليو إذا نجحنا في هزيمة كورونا، لأن معركتنا ضد فيروس كورونا لم تنته بعد".

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