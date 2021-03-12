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غرناطة يهزم مولده ويقترب من ربع نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:00 ص
غرناطة
غرناطة
وكالات
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حقق غرناطة الإسباني الفوز على ضيفه مولده النرويجي 2-0، الخميس، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم غرناطة عن طريق جورج مولينا في الدقيقة 26، قبل أن يضيف روبيرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 18 من مارس الجاري في العاصمة المجرية بودابست، بسبب قواعد مكافحة فيروس كورونا في النرويج.

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