ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يترقب الزمالك مباراته المقبلة في دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في السادس عشر من الشهر الحالي وذلك عقب خسارته في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب رادس في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات في البطولة الأفريقية.





وعقب خسارة الفارس الأبيض، تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين حصدهما من تعادلين أمام المولودية الجزائري وتونجيت السنغالي ولم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الاّن.





ويسعى الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث من الترجي من أجل تحسين موقفه في المجموعة الرابعة التي جاء ترتيبها كالتالي :-





- المركز الأول : الترجي التونسي برصيد 7 نقاط

- المركز الثاني : مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط

- المركز الثالث : الزمالك برصيد بنقطتين

- المركز الرابع : تونجيت السنغالي برصيد نقطة واحدة



