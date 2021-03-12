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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مجددًا بمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المؤجلة بينهما.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الأحد الموافق 18 من أبريل المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

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