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كين يقرب توتنهام من دور الثمانية باليوروباليج

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:30 ص
توتنهام
توتنهام
وكالات
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سجل هاري كين ثنائية ليقود فريقه توتنهام هوتسبر لتحقيق الفوز في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي على نظيره دينامو زغرب الكرواتي.

وكان قائد إنجلترا في المكان المناسب ليفتتح التسجيل بعد 25 دقيقة، ومنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب في كرواتيا الأسبوع المقبل بتسجيل الهدف الثاني بعد الاستراحة.

وقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو أداءً فعالاً ليحقق انتصاره الخامس على التوالي بجميع المسابقات.

وكان يمكن لدينامو، الذي انتصر في آخر ست مباريات له بجميع المسابقات، أن يبدأ بشكل مثالي عندما انفرد ميسلاف أورشيتش بالمرمى في أول دقيقة لكنه فشل في هز الشباك.

وبعد ذلك فرض توتنهام سيطرته بهدفي كين 25 و26 هذا الموسم ليقترب من دور الثمانية.

وكان الأمر المقلق الوحيد لتوتنهام، الذي سيواجه آرسنال في قمة شمال لندن يوم الأحد، وضع كين الثلج على ركبته بعد استبداله قرب النهاية.

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