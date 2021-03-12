نجم الزمالك السابق: لا يوجد سبب واحد لقرار إقالة باتشيكو

أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار مجلس إدارة النادي، بإقالة البرتغالي باتشيكو من منصبه كمديراً فنياً للفريق، خاطئ.





وأبدى عبد العزيز تعجبه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناة Ten، من قرار الزمالك بإقالة باتشيكو، على الرغم من أنه يسير بشكل جيد،





وتابع، "لا أجد سببًا واضحًا لاتخاذ هذا القرار، فالزمالك متصدر ترتيب الدوري العام، كما أن حظوظ الفريق في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا مازالت قائمة".





جدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي تمت إقالته بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس.



