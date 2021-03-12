موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن النهائي على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا الدولي بمدينة ميلانو.





ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وست هام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



