موعد مباراة مصطفى محمد مع جالطة سراي في الدوري التركي

يحل جالطة سراي التركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد ضيفاً على قيصري سبورت في تمام السادسة مساء السبت على ملعب قادر هاس في إطار الإسبوع الثلاثين من الدوري التركي.





وكان مصطفي محمد قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة في الدروي أمام سيفاس سبور بعد طرده في لقاء الجولة 28 أمام أنقرة غوجو في المباراة التي انتهت لصالح أنقرة بهدفين مقابل هدف أحرزه مصطفي محمد.





جدير بالذكر أن جالطة سراي يحتل وصافة الدوري التركي برصيد 58 نقطة من 28 لقاء استطاع الإنتصار في 18 مباراة وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في 6 مناسبات.



