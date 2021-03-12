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مواجهة قوية تنتظره.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:31 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد نادر
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يعود بيراميدز لمنافسات الدوري الممتاز في الرابع عشر من أبريل القادم عندما يستضيف مصر للمقاصة في تمام الرابعة عصر الأربعاء القادم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري.

وكان بيراميدز قد تفوق على نكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة رفقة الرجاء البيضاوي المغربي وبوريميرو دي اوجوستو الأنجولي ونكانا الزامبي.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة استطاع حسم اللقاء لصالحه في 6 مواجهات وتعادل في 7 أخرى وتلقي الهزيمة في مواجهتين.

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مواجهة قوية بيراميدز بوريم

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