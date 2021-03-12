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قمة مثيرة.. موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:30 ص
ميلان
ميلان
علي ماهر حلمي
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تعادل نادي ميلان أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن النهائي على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا الدولي بمدينة ميلانو.

ويواجه نادي ميلان نظيره نادي نابولي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ميلان الوري الأوروبي الدوري الايطالي افري

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