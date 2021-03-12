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نجم الزمالك يوجه رسالة قوية للإدارة بعد التفريط في الورقة الرابحة

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:00 ص
محمد اوناجم
محمد اوناجم
أمل الحلفاوي
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أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء أخطأت في قرار رحيل المغربي محمد أوناجم إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة.

وشدد القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، الذي يذاع على قناة Ten، أن أوناجم لاعب مميز للغاية ويعد من الأوراق الرابحة للزمالك، التي كانت تحدث الفارق مع الفريق فور الدفع به.

فيما تحدث عن مستوى مروان حمدي وسيف الجزيري، مؤكدًا أن الثنائي لم يحصلا على الفرصة الكافية لإظهار مالديهما، منذ أن انضما للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، تعويضًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، الذي انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي.

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وائل القباني اوناجم

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