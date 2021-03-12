موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالجولة الرابعة من دوري الأبطال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس الحالي، في دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، في إطار مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في المجموعة الأولي، برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على المريخ بثلاثية، ثم خسر من سيمبا بهدف في تنزانيا، وتعادل مع فيتا بهدفين لكل منهما في القاهرة.





بينما يتواجد فيتا كلوب في المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي وبفارق الأهداف، حيث خسر من سيمبا في عقر داره بهدف، ثم فاز على المريخ في السودان برباعية مقابل هدف، وتعادل مع الأهلي 2-2.



