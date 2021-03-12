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رئيس يوفنتوس السابق: التعاقد مع رونالدو كان خطأ فادحا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:01 ص
رونالدو
رونالدو
ريهام عبد المحسن
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صرح جيوفاني كوبولي رئيس يوفنتوس الإيطالي السابق بين عامي 2006 و2009 بأن النادي الإيطالي أخطأ عندما تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مشدداً بأن السيدة العجوز يجب أن يبيعه عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال كوبولي في تصريحات صحفية:" التعاقد مع رونالدو كان خطأً فادحاً. لقد قلتها منذ اليوم الأول، إنه لاعب رائع وبطل ولكنه مكلف للغاية، الآن كل شيء في يد يوفنتوس الذي يدفع له مليون يورو مقابل كل هدف يسجله".

وأضاف:"يوفنتوس بحاجة إلى إعادة بناء الفريق ويجب أن يستغني عن كريستيانو عقب نهاية الموسم الحالي ".

واختتم كوبولي تصريحاته قائلا:" لا يمكنني إلقاء اللوم على بيرلو، خاطر أندريا أنيلي كثيراً عندما تعاقد معه ولم يكن يريد ماوريتسيو ساري أيضاً لكن قبل ذلك كان اختيار فابيو باراتشي ونيدفيد".

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