استمرار في انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، كما تظهر شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وطقس معتدل على السواحل الشمالية فيما يكون حار على جنوب الصعيد.





طقس ساعات الليل

وليلا تتوقع الهيئة، أن يكون الطقس شديد البرودة على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.





بيان بدرجات الحرارة:

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 العظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 22

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 30